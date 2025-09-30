Суперфлагман Samsung Galaxy S26 Ultra показали на рендерах

Фархад

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился первыми качественными рендерами будущего флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra.

Спереди Galaxy S26 Ultra выглядит вполне привычно. Он сохранит плоский дисплей, как и у предшественника, тонкие, равномерные рамки и вырез под камеру по центру.

Зато углы в следующем поколении будут немного сглажены, что должно избавить пользователь от жалоб на впивающиеся в ладони грани. На правой грани под качелькой регулировки громкости всё так же расположена кнопка питания. Левая грань пустая, а на нижней находятся лоток для SIM-карты, порт USB-C, динамик и S Pen.

Ещё одна интересная деталь — изменение формы стилуса. По данным инсайдера Ice Universe, стилус S Pen в S26 Ultra получит скруглённый корпус, более похожий на Apple Pencil 1-го поколения.

Самые большие изменения нас ждут на задней панели. Galaxy S26 Ultra будет оснащён четырьмя камерами, выстроенными на нескольких площадках. Толщина девайса составит около 7,9 мм.

Релиз серии Galaxy S26 ожидается уже в январе 2026 года.
Источник:
GizmoChina
Комментарии

Anatoly076
+370
Anatoly076
Наконец-то флагман начинает быть похож на смартфон а не на кусок бруска с дисплеем нарезанный циркуляркой.

Жду для андроид варианта
Вчера в 19:41
#