Суперфлагманы Samsung Galaxy получат Android 15 с оболочкой One UI 7 только в следующем году

Недавно компания Google выпустила Android 15 в Android Open Source Project, а уже скоро первые устройства начнут получать масштабное обновление операционной системы. Многие китайские бренды уже анонсировали свои апдейты, но владельцам устройств Samsung придётся подождать. Причём довольно долго.В рамках конференции SDC 2024 корейский производитель электроники заявил, что следующее крупное обновление One UI 7 на базе Android 15 выйдет выйдет только в следующем году с релизом серии Galaxy S25. Скорее всего, это произойдёт в январе, но пока неясно, когда девайсы начнут получать новую прошивку.В прошлые годы Samsung выпускала обновление One UI осенью. Вероятно, задержка связана с тем, что One UI 7 получит полный редизайн, который уже можно частично заценить на видео.