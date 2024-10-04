Суперфлагманы Samsung Galaxy получат Android 15 с оболочкой One UI 7 только в следующем году

Недавно компания Google выпустила Android 15 в Android Open Source Project, а уже скоро первые устройства начнут получать масштабное обновление операционной системы. Многие китайские бренды уже анонсировали свои апдейты, но владельцам устройств Samsung придётся подождать. Причём довольно долго.
В рамках конференции SDC 2024 корейский производитель электроники заявил, что следующее крупное обновление One UI 7 на базе Android 15 выйдет выйдет только в следующем году с релизом серии Galaxy S25. Скорее всего, это произойдёт в январе, но пока неясно, когда девайсы начнут получать новую прошивку.
В прошлые годы Samsung выпускала обновление One UI осенью. Вероятно, задержка связана с тем, что One UI 7 получит полный редизайн, который уже можно частично заценить на видео.
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