Выпущен супергламурный электромобиль BMW XM Mystique Allure с дизайном от Наоми Кэмпбелл и звуком от Ханса Циммера





Компания BMW



По словам вице-президента BMW Brand Experiences Стефана Пониквы, BMW XM Mystique Allure знаменует собой видение BMW в области современной, прогрессивной роскоши. Это первый в истории BMW автомобиль, созданный из материалов, которые используются в высокой моде. Экстерьер окрашен в любимый цвет Наоми — глубокий ультрамарин с матовой отделкой. В дизайне использованы материалы от производителей роскошного текстиля, богатый бархат и мерцающие блестки Frozen Metallic, переходящие от насыщенного фиолетового к глубокому ультрамарину и размывающие границы между интерьером и экстерьером автомобиля.



Компания BMW представила XM Mystique Allure — автомобиль, созданный в единственном экземпляре инженерами и дизайнерами, которые были вдохновлены идеями легендарной супермодели Наоми Кэмпбелл. Он был представлен в этом году на Каннском международном кинофестивале.По словам вице-президента BMW Brand Experiences Стефана Пониквы, BMW XM Mystique Allure знаменует собой видение BMW в области современной, прогрессивной роскоши. Это первый в истории BMW автомобиль, созданный из материалов, которые используются в высокой моде. Экстерьер окрашен в любимый цвет Наоми — глубокий ультрамарин с матовой отделкой. В дизайне использованы материалы от производителей роскошного текстиля, богатый бархат и мерцающие блестки Frozen Metallic, переходящие от насыщенного фиолетового к глубокому ультрамарину и размывающие границы между интерьером и экстерьером автомобиля.

XM Mystique Allure оснащён эксклюзивным звуковой системой, созданной при участии знаменитого голливудского кинокомпозитора Ханса Циммера. С 2021 года Циммер сотрудничает с BMW, создавая уникальные звуки для электрифицированных моделей, и XM Mystique Allure не стал исключением. «Звуковой ландшафт автомобиля дополняет его авангардный дизайн и бросает вызов традиционным представлениям о роскоши», — указывает BMW в пресс-релизе. Наоми Кэмпбелл выразила свое восхищение на презентации, заявив: «Наблюдать за тем, как воплощается в жизнь видение BMW XM Mystique Allure, было поистине невероятно. Для меня большая честь стать источником вдохновения для первого в истории компании высокомодного шоу-кара, который является уникальным шедевром во всех отношениях».