Выпущен супергламурный электромобиль BMW XM Mystique Allure с дизайном от Наоми Кэмпбелл и звуком от Ханса Циммера

Компания BMW представила XM Mystique Allure — автомобиль, созданный в единственном экземпляре инженерами и дизайнерами, которые были вдохновлены идеями легендарной супермодели Наоми Кэмпбелл. Он был представлен в этом году на Каннском международном кинофестивале.
По словам вице-президента BMW Brand Experiences Стефана Пониквы, BMW XM Mystique Allure знаменует собой видение BMW в области современной, прогрессивной роскоши. Это первый в истории BMW автомобиль, созданный из материалов, которые используются в высокой моде. Экстерьер окрашен в любимый цвет Наоми — глубокий ультрамарин с матовой отделкой. В дизайне использованы материалы от производителей роскошного текстиля, богатый бархат и мерцающие блестки Frozen Metallic, переходящие от насыщенного фиолетового к глубокому ультрамарину и размывающие границы между интерьером и экстерьером автомобиля.