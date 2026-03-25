Суперстарые Apple Watch внезапно получили обновление. Что там?

Олег


Компания Apple выпустила обновления ПО для ряда старых и очень старых смарт-часов. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, владельцам Apple Watch прошлых поколений сейчас доступны сборки watchOS 5.3.10 и watchOS 8.8.2. На них работают следующие модели: 

  • watchOS 5: Series 1, Series 2, Series 3, Series 4
  • watchOS 8: Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, SE-1. 


Если верить примечаниям к выпускам, то апдейты продлевают на часах срок действия сертификата, необходимого для активации устройства, а также работы iMessage и FaceTime. Других изменений или дополнений не найдено. 
Источник:
MacRumors
