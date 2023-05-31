Суперустройство: магия экосистемы HUAWEI

Артем
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Крупные производители электроники стараются создать тесную интеграцию между своими устройствами, объединив их в экосистему. В этом нет ничего удивительного, поскольку мы ежедневно пользуемся разнообразными гаджетами полюбившегося бренда. В ответ на решения конкурентов, HUAWEI представляет свою концепцию экосистемы — «Суперустройство». Рассказываем, как функция объединения работает на практике и какие дополнительные возможности открываются пользователям.

Что такое «Суперустройство»

Это функция, которая позволяет объединить устройства HUAWEI в единую экосистему. В отличие от стандартных протоколов, «Суперустройство» расширяет взаимодействие между смартфонами бренда, планшетами MatePad, ноутбуками MateBook, и мониторами MateView.

Подключение

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Для начала убедитесь, что все устройства имеют актуальные обновления и соответствуют требованиям. Их не так много: оболочки EMUI 12.0 и HarmonyOS 2 для смартфонов и планшетов соответственно, а также последняя версия утилиты PC Manager на MateBook.

Теперь подключаем гаджеты к аккаунту HUAWEI. Если учетная запись уже есть, достаточно ввести логин и пароль: на смартфонах и планшетах в меню «Настройки», в ноутбуках открываем приложение PC Manager на рабочем столе или на панели задач в правом нижнем углу экрана. Если нет — регистрация займет всего пару минут. 

Подцепиться к экосистеме можно разными способами. Самый простой — использовать NFC. Подносим смартфон к тачпаду или метке HUAWEI Share и готово.

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Соединение по Bluetooth на смартфонах и планшетах одинаково — опускаем шторку и выбираем нужный гаджет в пункте «Суперустройство». Если используем ноутбук, открываем «Панель управления HUAWEI» в трее — там всё то же самое. Также можно воспользоваться USB-кабелем или отсканировать QR-код. Для этого запускаем PC Manager, переходим в «Мои устройства» и в доступе к файлам кликаем «Другие способы подключения». 
Теперь, когда наши устройства подключены, рассмотрим какими возможностями обладает «Суперустройство». А посмотреть есть на что. Гаджеты по сути становятся единым целым, а некоторые функции неочевидны, но очень удобны.

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Ноутбук + смартфон

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Эти устройства есть почти в каждом доме, поэтому связка получила самый широкий спектр возможностей. Как только соединение установлено, на экране ноутбука появляется проекция дисплея смартфона. Функция «Мультиэкран» не просто дублирует изображение, но и позволяет управлять гаджетом при помощи мыши, тачпада или сенсорного дисплея, если он есть на лэптопе. 

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Текст набирается с физической клавиатуры. Работа динамиков и микрофона также перекладывается на плечи ноутбука и используется при просмотре видео или совершении звонков. А чтобы зря не расходовать заряд, экран смартфона гаснет и его можно отложить в сторону.

«Мультиэкран» размножается до трех штук, как если бы вы положили рядом три смартфона для разных задач. Например, на одном запущен браузер, на втором открыт калькулятор, а в третьем ведёте переписку в соцсетях или мессенджерах. Чтобы запустить многозадачность открываем нужное приложение и жмем плюсик на верхней панели. 

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Режим также позволяет удобно работать с текстом, при этом копировать файлы вовсе не обязательно. Находим сохраненный в смартфоне документ, кликаем, и он моментально откроется на ноутбуке. Все внесенные изменения сохраняются. 

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Ещё одна полезная фишка «Суперустройства» — общий буфер обмена с гаджетами. Если скопировать текст на смартфоне, допустим из браузера, его можно вставить комбинацией Ctrl+V в документ на лэптопе. Содержимое истории буфера есть и в PC Manager. Кликаем по иконке на панели один раз и появится боковое меню, где также есть последние открытые документы и скриншоты.

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Пожалуй, самое большое внимание HUAWEI уделила переносу файлов и это здорово. С помощью «Суперустройства» делается это быстро и удобно, а сохранение через мессенджеры, соцсети, Bluetooth и прочие варианты, кажутся прошлым веком. Что есть в нашем распоряжении.

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Начнем с привычного. Даже стандартное соединение по кабелю реализовано очень хорошо. Смартфон распознаётся как съёмный диск и отображается в «Проводнике» Windows. Все папки разложены по категориям: архивы, аудио, видео, загрузки и так далее. Не приходится копаться в ворохе внутренних файлов, чтобы скопировать фото с камеры, для них есть свое место. 

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Гораздо удобнее использовать функцию drag-n-drop. В режиме «Мультиэкран» ставим галочки на фотографиях, документах, видеороликах и раскидываем по папкам или перетаскиваем всё на рабочий стол ноутбука. Аналогичным способом файлы добавляются в память смартфона.

Изображения можно добавить сразу в приложение. Например, создаете презентацию в Powerpoint или редактируете в Photoshop, просто перетащите фото на рабочую область и оно откроется автоматически.

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Отдельный респект за реализацию переноса по NFC — это, пожалуй, самый неочевидный и удобный вариант выгрузить фото и видеоролики в память ноутбука. Достаточно открыть файл из «Галереи», поднести смартфон к тачпаду и готово. Чтобы отправить несколько файлов, каждый помечаем галочками.

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Незабываем про функцию HUAWEI Share. Выбираем на смартфоне один или несколько файлов, жмем отправить и определяемся с подключенным устройством.
В PC Manager есть возможность создать резервные копии фотографий и видеороликов. Так памятные моменты не исчезнут при случайном удалении. Их, как и другие файлы, можно сохранить в облаке HUAWEI Drive. Всего доступно 5 ГБ — не супермного, но приятно и главное бесплатно. Впрочем, объём можно докупить — доступна оплата как с российской банковской карты, так и с мобильного счета.

Ноутбук + планшет

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Как подружить гаджет с экосистемой мы уже разобрались — либо «Суперустройство», либо PC Manager. Рассмотрим, какие возможности открываются нам при такой связке. 

Чтобы получить максимальную отдачу, лучше использовать планшет с большой диагональю. Например, MatePad Pro с диагональю 12,6 дюйма с поддержкой стилуса HUAWEI M-pencil. После подключения нам доступны три режима взаимодействия.

Режим проекции. Все действия с экрана ноутбука дублируются на планшете и наоборот. В этом «наоборот» кроется главная фишка, которую открывает «Суперустройство». MatePad Pro превращается в полноценный графический планшет для дизайнеров и иллюстраторов. 

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Режим расширения. Планшет по сути становится вторым монитором, который помещается в рюкзаке. Работать в таком формате очень удобно. К примеру, нужно заполнить документ, опираясь на данные таблицы. На ноутбуке печатаем текст, колонки с цифрами вывели на планшет, и не нужно постоянно переключаться между вкладками. 

Режим взаимодействия. Принцип работы схож с подключением смартфона к ноутбуку, только без «Мультиэкрана». Здесь планшет работает, как самостоятельное устройство, но курсор мыши по-прежнему перемещается между дисплеями. Уже известным способом перетаскивания можно делиться файлами между гаджетами.

Планшет + смартфон

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Работает также, как и ноутбук совмещенный со смартфоном — через «Мультиэкран». Однако даже у такой пары есть свои плюсы. Допустим, скачали книгу, которую давно хотели прочитать, а дома развернули её на планшете, сидя в удобном кресле. Даже провести пару каток в любимой игре куда приятнее на дисплее побольше. Запустили приложение через «Суперустройство», картинка развернулась на весь экран и не надо лишний раз напрягать глаза.

Мониторы

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Умные мониторы HUAWEI MateView также получили поддержку «Суперустройства». Их набор возможностей не так велик, как у вышеперечисленных гаджетов, что объясняется узкой направленностью — транслировать яркую картинку и четкий звук. Но даже в этой категории инженеры HUAWEI нашли, чем удивить пользователей. Изображение с ноутбука, планшета или смартфона передается на дисплей монитора двумя способами:

Проводная проекция. Тут всё элементарно. Подключаем устройство к монитору по кабелю и даём разрешение на соединение во всплывшем уведомлении. Примечательно, что гаджет не только транслирует изображение и звук на большом экране, но и одновременно заряжается.

Беспроводная проекция. Многие современные ноутбуки имеют встроенную функцию Miracast — передачу изображения по воздуху. Однако те кто её запускал, наверняка сталкивались с низким разрешением, высокой задержкой, а то и откровенным рассинхроном картинки и звука. Поэтому HUAWEI разработала собственную систему Cast+, которая лишена всех этих недостатков. 

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Для включения беспроводной проекции идем в уже знакомую «Панель управления HUAWEI» при подключении лэптопа, на планшете она расположена в шторке. Смартфон подключается аналогичным способом, но гораздо проще поднести корпус к подставке HUAWEI MateView и соединиться по NFC.

Далее открывается два способа взаимодействия — дублирование экрана или режим рабочего стола. С первым мы уже знакомы, а вот второй вариант рассмотрим чуть подробнее. Представьте, что во время презентации нужно вывести таблицу, картинку или видеоролик, а ноутбука нет под рукой. Сделать это можно прямо со смартфона, управляя жестами.

Впечатления

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Несмотря на широкие способности «Суперустройства», это далеко не всё на что способна экосистема HUAWEI. Инженеры постарались объединить еще массу гаджетов от смарт-часов и наушников, до принтеров и умной бытовой техники. Причем впечатляет не только бесшовное сочетание нескольких устройств, но и их безукоризненная работа. Пользоваться функциями просто и действительно приятно. А подключение настолько интуитивно, что справиться каждый. Жалеть можно лишь об одном, что не узнал о всех возможностях раньше.
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