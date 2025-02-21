Выпущена сверхбыстрая и удобная альтернатива «Проводнику» в Windows с молниеносным поиском

Энтузиасты создали программу File Pilot, которая позволяет удобно управлять файлами и папками на компьютере с Windows. Бета-версия рапространяется бесплатно и оставляет очень хорошее впечатление на фоне неповоротливого «Проводника».
File Pilot обладает интерфейсом, сильно похожим на стандартный «Проводник» в Windows, но работает заметно быстрее. Как и вслучае с «Проводником», поддерживается навигация по любым папкам в накопителях и различные действия с файлами и папками (копирование, удаление, перемещение, переименование и так далее). У программы множество настроек, благодаря которым её интерфейс и поведение можно сделать более удобными.
Ещё одна возможность File Pilot — сверхбыстрый поиск файлов и папок через поисковую строку в нижней части окна. «Проводник» и встроенный в Windows поисковик ищут файлы гораздо медленее, а эта программа справляется с той же задачей за несколько секунд (или больше, в зависимости от объёма накопителя).
Как указано на сайте File Pilot, у разработчиков довольно много планов, которые они плаируют реализовать. Например, они хотят обеспечить работу с сетевыми дисками и облачными хранилищами, а также выпустить версии этой програмы для Linux и macOS. В середине 2025 года выйдет стабильная сборка File Pilot с несколькими новыми фичами, и она уже будет платной.