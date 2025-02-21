Выпущена сверхбыстрая и удобная альтернатива «Проводнику» в Windows с молниеносным поиском





Энтузиасты создали программу File Pilot, которая позволяет удобно управлять файлами и папками на компьютере с Энтузиасты создали программу File Pilot, которая позволяет удобно управлять файлами и папками на компьютере с Windows . Бета-версия рапространяется бесплатно и оставляет очень хорошее впечатление на фоне неповоротливого «Проводника». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

File Pilot обладает интерфейсом, сильно похожим на стандартный «Проводник» в Windows, но работает заметно быстрее. Как и вслучае с «Проводником», поддерживается навигация по любым папкам в накопителях и различные действия с файлами и папками (копирование, удаление, перемещение, переименование и так далее). У программы множество настроек, благодаря которым её интерфейс и поведение можно сделать более удобными.



