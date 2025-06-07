Сверхсмелый ИИ-эксперимент: Timbaland запустил виртуальную певицу







Музыкальный мир стоит на пороге беспрецедентного эксперимента. Легендарный продюсер Тимбалэнд (Timbaland) Музыкальный мир стоит на пороге беспрецедентного эксперимента. Легендарный продюсер Тимбалэнд (Timbaland) объявил о запуске принципиально нового проекта, бросающего вызов самому понятию артиста. Это не очередной виртуальный аватар или голосовой синтезатор, а нечто, что продюсер называет «живым, обучающимся и автономным» создателем музыки. Её дебют обещает перевернуть представление о том, как рождается поп-музыка, и уже вызвал волну споров. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Феномен получил имя TaTa — это первая в мире певица, чей вокал и музыка полностью сгенерированы искусственным интеллектом, без участия человека-композитора, аранжировщика или певца. Ключевым инструментом стала нейросеть Suno. Тимбалэнд, известный новатор, резко критикует современную поп-сцену, заявляя, что она стала безвкусной, и провозглашает: «только ИИ способен вернуть в музыку душу». TaTa позиционируется не просто как инструмент, а как самостоятельная творческая сущность, способная развиваться.Проект выходит далеко за рамки релиза синглов. TaTa и подобные ему ИИ-артисты формируют целый новый жанр — A-pop (Artificial Pop). Но музыка — лишь старт. Виртуальные звезды будут вести полноценную «жизнь» в цифровом пространстве: общаться с фанатами в соцсетях, сниматься в клипах, рекламных роликах и даже играть роли в сериалах. Это создает принципиально новую модель артиста, существующего вне физических ограничений и человеческого графика.Дебют TaTa под руководством Тимбалэнда — это мощный сигнал о будущем индустрии. Он ставит фундаментальные вопросы о творчестве, авторстве и самой сути искусства: может ли алгоритм обладать душой? Сможет ли ИИ-артист завоевать настоящую любовь публики? И станет ли A-pop мейнстримом или так и останется смелым экспериментом? Пока TaTa готовится к первому выходу на сцену (пусть и виртуальную), музыкальный мир замер в ожидании.