Сверхсмелый ИИ-эксперимент: Timbaland запустил виртуальную певицу

Музыкальный мир стоит на пороге беспрецедентного эксперимента. Легендарный продюсер Тимбалэнд (Timbaland) объявил о запуске принципиально нового проекта, бросающего вызов самому понятию артиста. Это не очередной виртуальный аватар или голосовой синтезатор, а нечто, что продюсер называет «живым, обучающимся и автономным» создателем музыки. Её дебют обещает перевернуть представление о том, как рождается поп-музыка, и уже вызвал волну споров.
Проект выходит далеко за рамки релиза синглов. TaTa и подобные ему ИИ-артисты формируют целый новый жанр — A-pop (Artificial Pop). Но музыка — лишь старт. Виртуальные звезды будут вести полноценную «жизнь» в цифровом пространстве: общаться с фанатами в соцсетях, сниматься в клипах, рекламных роликах и даже играть роли в сериалах. Это создает принципиально новую модель артиста, существующего вне физических ограничений и человеческого графика.
Дебют TaTa под руководством Тимбалэнда — это мощный сигнал о будущем индустрии. Он ставит фундаментальные вопросы о творчестве, авторстве и самой сути искусства: может ли алгоритм обладать душой? Сможет ли ИИ-артист завоевать настоящую любовь публики? И станет ли A-pop мейнстримом или так и останется смелым экспериментом? Пока TaTa готовится к первому выходу на сцену (пусть и виртуальную), музыкальный мир замер в ожидании.