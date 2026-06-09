Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Свершилось: AirPods получили кучу нового в iOS 27

Фархад


Одной из небольших, но очень полезных новинок iOS 27 стало обновление меню настроек AirPods. Apple не выпустила отдельное приложение для своих беспроводных наушников, как это предсказывали инсайдеры, но зато серьезно прокачала интерфейс управления устройством прямо в настройках iPhone.

Раньше владельцам AirPods приходилось прокручивать длинный список параметров, который со временем становился все более запутанным из-за появления новых функций. В iOS 27 компания решила навести порядок: вместо большого количества переключателей пользователи увидят отдельные тематические разделы с понятной структурой и крупными иконками для быстрого поиска нужных параметров.

Благодаря новой организации экран настроек стал заметно компактнее и удобнее. Теперь основные функции сгруппированы по категориям. Особенно полезным изменение будет для владельцев новых моделей AirPods с большим количеством дополнительных возможностей.

Вкладка AirPods по-прежнему отображается в верхней части приложения «Настройки» только при подключении наушников к iPhone.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Apple, верни как было! Камеру в iOS 27 изменили до неузнаваемости
Wallet в iOS 27 станет намного полезнее. Даже без Apple Pay
В iOS 27 появилась долгожданная мелочь. Теперь виджет музыки можно убрать с экрана блокировки одним свайпом

Рекомендации

Рекомендации

Операторы придумали, как вынудить абонентов отказаться от VPN
В Московской области отключат мобильный интернет
В России появится конкурент «Яндекс Такси» от Wildberries. Логотип уже есть!
Вскрыта обоснованная причина перейти на iPhone и больше никогда не покупать Android-смартфон

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+34
Феликс
Я извиняюсь. Что я должен понять из этой статьи? Где куча нового? Кроме фразы про изменения порядка я ничего не понял. Картинку которые вы тут прикладываете в вашем же приложении не увеличить. Про кучу нового не пишите. По-моему халтурой пахнет
2 часа назад в 17:03
#

Читайте также