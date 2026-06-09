Свершилось: AirPods получили кучу нового в iOS 27

Одной из небольших, но очень полезных новинок iOS 27 стало обновление меню настроек AirPods. Apple не выпустила отдельное приложение для своих беспроводных наушников, как это предсказывали инсайдеры, но зато серьезно прокачала интерфейс управления устройством прямо в настройках iPhone.Раньше владельцам AirPods приходилось прокручивать длинный список параметров, который со временем становился все более запутанным из-за появления новых функций. В iOS 27 компания решила навести порядок: вместо большого количества переключателей пользователи увидят отдельные тематические разделы с понятной структурой и крупными иконками для быстрого поиска нужных параметров.Благодаря новой организации экран настроек стал заметно компактнее и удобнее. Теперь основные функции сгруппированы по категориям. Особенно полезным изменение будет для владельцев новых моделей AirPods с большим количеством дополнительных возможностей.Вкладка AirPods по-прежнему отображается в верхней части приложения «Настройки» только при подключении наушников к iPhone.