Свершилось! Android-смартфоны начнут показывать вызовы из мессенджеров прямо в стандартной звонилке

Google подготовила большое обновление Android для пользователей VoIP-сервисов и мессенджеров. Компания разрешила сторонним приложениям для звонков интегрироваться со стандартными системными звонилками. Благодаря этому звонки из приложений больше не будут существовать отдельно от обычных голосовых вызовов.Новая функция появилась в Jetpack Telecom v1.1.0. Теперь системные приложения смогут отображать историю звонков из сторонних VoIP-сервисов прямо внутри стандартной звонилки Android. Раньше пользователям приходилось отдельно открывать каждый мессенджер или приложение для просмотра пропущенных вызовов и истории разговоров.Кроме того, Android позволит мгновенно перезванивать через нужный сервис прямо из системного приложения для звонков. В качестве примера Google показала интеграцию Google Meet с «Телефоном» — звонки из сервиса отображаются рядом с обычными мобильными вызовами на главном экране приложения.Google также добавила инструменты приватности для разработчиков. Создатели приложений смогут запрещать отображение определённых звонков в системной истории вызовов. Это пригодится для временных чатов, конфиденциальных разговоров и сервисов с повышенной защитой данных.Функция станет доступна на устройствах с Android 16.1 и выше. Поэтапное внедрение уже начинается, а первым сервисом с полноценной поддержкой станет Google Meet. При этом Google подчёркивает, что системные звонилки будут использовать защищённые списки разрешённых приложений, чтобы избежать спама.Напомним, что на iPhone схожая функция появилась ровно 10 лет назад с анонсом iOS 10. Видимо, Google решила выкатить такое же решение в честь юбилея.