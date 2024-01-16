Свершилось: Apple готова к выпуску iPad с совершенно новым дисплеем



Фото: рендер Phone Arena





Компания Apple начнет продавать новые iPad Pro уже весной. Об этом пишет MacRumors.



Новый инсайд прилетел со стороны южнокорейских СМИ. По данным издания, LG Display, с которой Apple заключила контракт на производство OLED-дисплеев для iPad, начала их изготавливать. То же касается и Samsung.



