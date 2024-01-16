Свершилось: Apple готова к выпуску iPad с совершенно новым дисплеем

Фото: рендер Phone Arena
Компания Apple начнет продавать новые iPad Pro уже весной. Об этом пишет MacRumors.
Новый инсайд прилетел со стороны южнокорейских СМИ. По данным издания, LG Display, с которой Apple заключила контракт на производство OLED-дисплеев для iPad, начала их изготавливать. То же касается и Samsung.
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Ожидается, что новые iPad Pro с OLED-дисплеями поступят в производство уже в апреле текущего года. Поскольку производство уже запущено, старт продаж с высокой долей вероятности состоится вовремя. Apple может анонсировать планшеты в марте.
Помимо iPad Pro OLED инсайдеры ждут релиза новых iPad Air с двумя диагоналями дисплея. Размеры «прошек» тоже подрастут, как и ценники.