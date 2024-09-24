Свершилось! Apple наконец-то добавила самые полезные кнопки в «Центр управления»

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В пятой бета-версии iOS 18.1, вышедшей вчера ночью, появились несколько полезных нововведений в «Центре управления».Теперь в «Настройках» можно сбросить «Центр управления» к исходным параметрам. Если вы переусердствовали со своим «Центром управления», его можно будет откатить к первоначальному виду.Кроме того, Apple добавила отдельные элементы управления подключением. Теперь в «Центре управления» появились отдельные кнопки для Wi-Fi, Bluetooth, сотовой сети и режима модема. В релизной версии ‌iOS 18‌ все эти элементы управления объединены в кнопку «всё в одном».Ожидается, что релиз iOS 18.1 для всех состоится в середине октября.