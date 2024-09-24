Свершилось! Apple наконец-то добавила самые полезные кнопки в «Центр управления»

Фархад
iOS 18.1

В пятой бета-версии iOS 18.1, вышедшей вчера ночью, появились несколько полезных нововведений в «Центре управления».

Теперь в «Настройках» можно сбросить «Центр управления» к исходным параметрам. Если вы переусердствовали со своим «Центром управления», его можно будет откатить к первоначальному виду.

Кроме того, Apple добавила отдельные элементы управления подключением. Теперь в «Центре управления» появились отдельные кнопки для Wi-Fi, Bluetooth, сотовой сети и режима модема. В релизной версии ‌iOS 18‌ все эти элементы управления объединены в кнопку «всё в одном».

Ожидается, что релиз iOS 18.1 для всех состоится в середине октября.

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Источник:
macRumors
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Комментарии

+6
rihard
Когда уже добавят кнопку включения/выключения геопозиции?!
час назад в 10:02
#
+72
arnikrock
Правильно! С кнопкой Геопозиции давно уже надо было решить вопросы.
час назад в 10:15
#
Вася Вотафаков
+5976
Вася Вотафаков
Кнопку перезагрузка пусть добавят. Я до сих пор не вкуриваю как его перезагружать
час назад в 10:17
#
Anatoly076
+279
Anatoly076 Вася Вотафаков
Быстрым нажатием громкости вверх/ вниз + зажать кнопку выключения. Держать пока не появиться яблоко при включении. Там он кэш чистит и перезагружается. Кнопки нажимать последовательно, а не одновременно 👍🏻.

Способ конечно «дикий»! Но все же. То что нет перезагрузки — бесит! На семерке навигатор жестко завис, от перегрева смартфона. (Стоял как навигатор по дороге на юг) Пришлось на другом искать «рецепт» перезагрузки. Такая простая операция, а требует аж 3 действия…
час назад в 10:25
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