Свершилось: Apple разрешила не здороваться с Siri

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В рамках сегодняшней конференции WWDC компания Apple официально укоротила голосовую команду для вызова Siri на iPhone, iPad, Mac, HomePod и других устройствах. Теперь вместо «Привет, Siri» пользователям достаточно просто сказать «Siri», чтобы активировать голосового помощника.После активации Siri можно спокойно задавать вопрос или команду. Нововведение станет доступно всем пользователям iPhone, iPad и Mac с выходом iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma этой осенью.Вероятно, это одно из самых важных улучшений Siri с момента появления голосового ассистента в 2011 году.