Свершилось: Apple разрешила не здороваться с Siri

В рамках сегодняшней конференции WWDC компания Apple официально укоротила голосовую команду для вызова Siri на iPhone, iPad, Mac, HomePod и других устройствах. Теперь вместо «Привет, Siri» пользователям достаточно просто сказать «Siri», чтобы активировать голосового помощника.
После активации Siri можно спокойно задавать вопрос или команду. Нововведение станет доступно всем пользователям iPhone, iPad и Mac с выходом iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma этой осенью.
Вероятно, это одно из самых важных улучшений Siri с момента появления голосового ассистента в 2011 году.
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