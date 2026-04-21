Свершилось! ChatGPT научился нормально создавать картинки как в Nano Banana

Стартап OpenAI обновил свой генератор изображений и анонсировал новую систему на базе GPT Image 2. Она получила режим анализа, который позволяет учитывать информацию из интернета, разбирать загруженные файлы и даже понимать структуру изображения перед генерацией.

Ключевое отличие от первой итерации — сам подход к созданию изображений. Теперь это не просто генерация по описанию, а более осмысленный процесс. Модель может сначала проанализировать контекст, а затем выдать результат, который лучше соответствует задаче. Например, при работе с референсами или файлами система учитывает их содержание, а не просто стилизует картинку вслепую.Также разработчики прокачали работу с сериями изображений. Генератор способен создавать до восьми картинок за раз с сохранением одинаковых персонажей, объектов и стиля. Это упрощает задачи вроде создания комиксов, манги, визуальных историй или даже концептов интерьеров, где важна последовательность и единый визуальный язык.Среди прочих улучшений — генерация теперь доступна в разрешении до 2K, добавлены новые соотношения сторон (от широких 3:1 до вертикальных 1:3), улучшена работа с текстом внутри изображений, причём не только на латинице.Доступ к этим возможностям уже открыт для пользователей подписок ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise. В бесплатной версии этой модели пока нет.