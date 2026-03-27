Свершилось: теперь историю чатов из ChatGPT можно перенести в Google Gemini

Google внедрила полезную функцию в свою нейросеть Gemini, которая значительно упрощает переход с других чат-ботов. Компания добавила инструмент импорта памяти, позволяющий импортировать всю историю чатов.

Для того, чтобы перенести чаты в Google Gemini, достаточно нажать на кнопку «Импорт памяти в Gemini». Полученный запрос необходимо вставить в нужный чат-бот по типу Claude или ChatGPT, а затем скопировать ответ в инструмента импорта Gemini.Нововведение предоставляет Gemini доступ к вашим личным предпочтениям, собранным другими чат-ботами, что, в свою очередь, поможет ИИ от Google генерировать более персонализированные ответы.В качестве альтернативы вы можете вручную экспортировать свою историю чатов из других чат-ботов и загрузить её в Gemini, но ассистент Google с искусственным интеллектом поддерживает только ZIP-файлы размером до 5 ГБ. При этом файлы проектов и другие вложения Gemini не сможет распознать.