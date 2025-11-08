Свершилось: ТВ-приставки Apple получили две функции, о которых пользователи просили годами







В бета-версии tvOS 26.2 компания Apple наконец-то разрешила создавать профили на приставках Apple TV без учётной записи Apple ID, а также добавила специальный детский режим. В бета-версии tvOS 26.2 компания Apple наконец-то разрешила создавать профили на приставках Apple TV без учётной записи Apple ID, а также добавила специальный детский режим.

При создании профиля через меню «Настройки» > «Добавить новый профиль» приставки больше не требуют входа с устройства Apple или ввода данных Apple ID. Теперь там вместе с опцией «Войти с Apple» появилась «Создать профиль», которая требует только имени, оценки профиля и ответа «да» или «нет» на вопрос о том, является ли новый пользователь ребёнком.Если создать детский профиль в tvOS 26.2, то Apple TV не будет отображать контент для взрослых, в том числе в разделах «Магазин» и «Библиотека». Для просмотра и покупки доступны только детские передачи и фильмы. Однако все остальные приложения видны и доступны пользователю. Для ограничения доступа к контенту вне приложения Apple TV придётся включать родительский контроль.Пока tvOS 26.2 доступна разработчикам и участникам программы публичного бета-тестирования, а её общедоступный релиз ожидается в середине декабря.