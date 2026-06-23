Свершилось! В iOS 27 появилась функция, которую мы ждали годами

Во второй бета-версии iOS 27 компания Apple внесла небольшое, но любопытное изменение в приложение «Дом». Теперь пользователи могут обновлять программное обеспечение приставок Apple TV прямо со смартфона. Да! Больше не нужно включать сам гаджет, телевизор и переходить в настройки.Приставки Apple TV теперь отображаются в разделе обновлений приложения «Дом» рядом с HomePod и HomePod mini, которые изначально только так и обновлялись. Для этого оба гаджета должны быть на OS 27. На первый взгляд нововведение выглядит незначительным, но оно может быть частью более крупной стратегии Apple. Дело в том, что HomePod работает на специальной версии tvOS, а теперь аналогичный механизм управления получила и приставка Apple TV. Это означает, что компания постепенно объединяет устройства экосистемы умного дома под единым интерфейсом приложения «Дом».По данным инсайдеров, Apple активно готовит новое устройство под названием Home Hub. Ожидается, что оно станет центром управления умным домом и будет работать на модифицированной версии tvOS. Пользователи смогут контролировать подключенные устройства, общаться по видеосвязи, получать информацию о погоде, запускать сценарии автоматизации и взаимодействовать с Siri через единый экран.Инсайдеры раскрыли, что Home Hub получит 7-дюймовый квадратный дисплей со встроенными динамиками и станет своеобразным гибридом HomePod и iPad. А появление поддержки обновлений Apple TV через приложение «Дом» может оказаться одним из первых признаков того, что Apple активно готовит программную платформу для запуска нового устройства уже в ближайшие месяцы.Ждём анонса новой железки до конца 2026 года.