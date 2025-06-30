Свершилось: вышло приложение Google Календарь для Apple Watch

Компания Google наконец-то выпустила новое приложение для Apple Watch. Теперь можно пользоваться Google Календарём прямо с часов .
При нажатии на элемент отображаются дополнительные сведения о событии. Само приложение пока не поддерживает создание или редактирование событий с часов. Наряду с приложением Google также представила два новых усложнения, совместимых с циферблатами watchOS и Умными стопками.
Скачать Google Calendar на Apple Watch можно бесплатно из App Store.
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