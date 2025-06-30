Свершилось: вышло приложение Google Календарь для Apple Watch

Фархад

calendar

Компания Google наконец-то выпустила новое приложение для Apple Watch. Теперь можно пользоваться Google Календарём прямо с часов .

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Специальное приложение для Apple Watch отображает упрощенный обзор предстоящих событий и задач из Google Tasks прямо на запястье. Утилита представляет информацию о расписании на неделю в виде списка, причем каждая запись отображается в виде цветной карточки. Каждая карточка включает в себя запланированное время, название события или задачи и связанное с ним местоположение.

При нажатии на элемент отображаются дополнительные сведения о событии. Само приложение пока не поддерживает создание или редактирование событий с часов. Наряду с приложением Google также представила два новых усложнения, совместимых с циферблатами watchOS и Умными стопками.

Скачать Google Calendar на Apple Watch можно бесплатно из App Store.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1
RedMow
Лучше бы добавили уведомление о звонке из вотсап. Вот это было бы — свершилось.
Вчера в 23:54
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