Светофорам добавили ещё один сигнал

Александр


Источник фото: Яндекс Карты

В ПДД появилось упоминание нового сигнала светофора в дополнение к имеющимся. На нём изображён человек или велосипед со стрелкой, он бело-лунный, мигает и размещается под светофором.

Эта секция информирует водителей о том, что после поворота размещён пешеходный переход. Если сигнал мигает, значит в это время следующий светофор разрешает пешеходам переходить дорогу, и водитель после осуществления поворота должен пропустить их и лишь после этого может двигаться дальше.

Если на сигнале указан человек, действие новой нормы распространяется только на пешеходов, а если велосипед, значит приоритет в движении отдаётся велосипедам, мопедам и прочему подобному транспорту, который движется по специально выделенной полосе.

Эксперимент по внедрению новой светофорной секции начался ещё в 2014 году, а в 2020 она появилась на некоторых дорогах в Москве, Московской области и некоторых других регионах. Теперь, после закрепления в ПДД, можно ожидать постепенного внедрения этого сигнала по всей России.

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Источник:
Autonews
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Комментарии

Mr.Igor
+85
Mr.Igor
На пешеходном переходе всегда пропускай людей, зачем еще непонятный сигнал светофора? Только больше путает.
13 минут назад
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