Свежая macOS Ventura взбесила пользователей

Компания Apple выпустила macOS 13 всего несколько дней назад, но в системе уже обнаружился очень досадный баг. О нем рассказали в WIRED.
Согласно источнику, ошибка в коде macOS 13 Ventura мешает работе антивирусного софта. Причем это касается не только классических антивирусов, но и других инструментов локальной или общей безопасности, и даже приложений для мониторинга.
Сообщается, что в процессе устранения уязвимости системы в 11-й бета-версии Apple непреднамеренно лишила сторонние утилиты безопасности нужных доступов к системе, из-за чего те просто не могут выполнять сканирование и мониторинг. Обходной путь для предоставления разрешения есть, но он не самый очевидный; вдобавок пользователь после обновления до macOS 13 может просто не знать, что его привычный софт больше не работает.
Если проблема затронула вас:
- Откройте «Системные настройки» → «Безопасность и конфиденциальность»
- На вкладке «Конфиденциальность» выберите «Полный доступ к диску»
- Щелкните замок в углу окна и введите пароль
- Снимите галочки со всех расширений, которые перестали работать и закройте замок
- Выдайте разрешения на доступ заново.
Один из директоров компании Malwarebytes, занимающейся разработкой антивирусных решений, говорит, что при первых жалобах пользователей команда даже подумала, что выпустила недоделанный апдейт своего приложения. Однако впоследствии стало ясно, что проблема кроется именно в macOS.
Apple уже отреагировала на этот баг и сообщила, что исправление находится в разработке.
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