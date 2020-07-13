





Владельцы Xiaomi Mi A3 столкнулись с проблемами в работе устройства после недавнего обновления. Они остались без связи из-за сбоя в работе функции Dual SIM.Проблему вызвал патч безопасности V11.0.3.0.QFQMXTC. Сообщается, что владельцы глобальной версии должны были получить обновление с индексом QFQMIXM, а XTC предназначалось для мексиканских пользователей местного оператора Telcel.Смартфон Xiaomi Mi A3 работает на «чистой» версии Android без оболочки MIUI. Стоит отметить, что несмотря на участие в программе Android One, этот модельный ряд устройств поддерживается производителем и, соответственно, занимается выпуском обновлений для программного обеспечения.Прошивка для оператора Telcel отключила второй слот для SIM-карты пользователям всех регионов, кроме Мексики. Помимо этого, обновления добавляет несколько приложений провайдера. В данный момент рекомендуется воздержаться от установки патча V11.0.3.0.QFQMXTC. Сайт XDA сообщает, что после его установки у пользователей не будет возможности откатиться обратно. Xiaomi уже работает над устранением последствий.