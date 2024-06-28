Свежее обновление убивает компьютеры с Windows 11

Компания Microsoft выпустила очередное забагованное обновление операционной системы Windows 11. Стоит воздержаться от его установки, если вы не хотите получить неработоспособный компьютер.
Проблемный патч носит номер KB5039302, он не обязательный, поэтому не скачается и не установится самостоятельно. Компания Microsoft уже отозвала его распространение, хотя он всё равно успел попасть на некоторые компьютеры, вызвав негодование пострадавших пользователей на форумах техподдержки и в соцсетях.
В патче содержится серьёзный баг, из-за которого система может уйти в бесконечную загрузку. Если такое происходит, единственный выход — переустановка операционной системы. Некоторые пользователи Windows 11 жалуются, что они столкнулись с этой проблемой, но она не носит массовый характер, поскольку патч был довольно оперативно отозван.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым