Свежее обновление Windows 11 приводит к «синему экрану смерти». Что делать?

Артем
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После апдейта система не воспринимает некоторые процессоры и вносит их в список несовместимых. ПК и ноутбуки выдают экран с ошибкой и уходят в перезагрузку.

Такую проблему заметили пользователи Reddit, когда загрузили пакет обновления KB5029351 для Windows 11 22H2. К счастью апдейт не является обязательным и устанавливается только с разрешения пользователя через меню «Параметры». Некоторые сообщают, что после возникновения ошибки устройство перезагружается и запускается в штатном режиме с откатом патча.

Чаще всего с проблемой сталкиваются владельцы материнских плат от MSI с процессором Intel и последними обновлениями BIOS.

Сейчас Microsoft пытается разобраться в причинах ошибки. Пользователям же остается только внимательно следить тем, какие пакеты обновлений они загружают.
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Источник:
Techradar
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