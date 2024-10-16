Свежее обновление Windows 11 разочаровало пользователей, боящихся слежки

После выхода обновления Windows 11 24H2 некоторые пользователи стали жаловаться на функцию Recall, которая записывает действия пользователя, чтобы он мог посмотреть, что он делал на компьютере в прошлом. Как выяснилось, несмотря на обещания Microsoft, отключить Recall без неприятных последствий для операционной системы практически невозможно.
Авторы YouTube-канала Chris Titus Tech обнаружили, что функция Recall тесно связана с «Проводником», и если отключить ее в процессе установки ОС с помощью утилиты MicroWin, система «ломается», и в ней пропадает обновлённый в интерфейс файлового менеджера (в котором в том числе есть возможность работы с вкладками).
Отключение Recall с помощью неофициальных твиков, которые уже появились на Github, может привести к нестабильному поведению ОС. В то же время экспертное сообщество ставит под сомнение безопасность самой этой фичи. Некоторые ИТ-эксперты считают, что она создаёт риск компрометации пользовательских данных.
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