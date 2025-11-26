Свежее обновление Windows заставило геймеров страдать

Фото: Digital FoundryРечь идет о недавно выпущенной сборке KB5066835 для Windows 11. Судя по сообщениям пользователей, оно вызывает неправильную работу видеокарт NVIDIA GeForce. Компания Digital Foundry провела тесты в игре Assassin's Creed Shadows от Ubisoft и обнаружила, что частота кадров падает на 33-50% даже на свежей RTX 5090. Таким образом проблема подтверждена независимыми экспертами, а не только случайными геймерами в сети.
Компания Microsoft выпустила обновление для своей ОС, которое испортило геймерам пользовательский опыт. Об этом пишет WCCF Tech.
Она оказалась настолько значительной, что NVIDIA в спешном порядке выпустила хотфикс для сборки KB5066835, который исправляет положение. Если вы тоже заметили проседание fps во время гейминга, установите патч от NVIDIA. Ранее мы сообщали, что проблемы также возникали в тайтлах Call of Duty: Black Ops 7, Battlefield 6 и Arc Raiders.