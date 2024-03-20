Свежий апдейт Windows 11 сломал старые игры

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Несколько дней назад вышел очередной патч для Windows 11. Пользователи Reddit



В некоторых случаях игры перестают запускаться, но чаще всего в них сильно падает производительность, как будто стало не хватать мощности компьютера, хотя потребление электроэнергии увеличивается. Все проблемные случаи объединяет то, что в ПК установлена видеокарта AMD, с видеоускорителями от NVIDIA такого не возникает.



Примечательно, что после обновления игры стали тормозить даже на специализированных игровых консолях, вроде ASUS ROG Ally, которая построена на базе чипов AMD. Геймеры подсчитали, что среднее значение кадров в секунду на ней упало с 50-60 до 15, а тактовая частота графического ядра ограничивается 800 МГц и не достигает максимума. Несколько дней назад вышел очередной патч для Windows 11. Пользователи Reddit жалуются , что после его установки начинают тормозить старые игры, в том числе Doom, который запускают даже на калькуляторах.В некоторых случаях игры перестают запускаться, но чаще всего в них сильно падает производительность, как будто стало не хватать мощности компьютера, хотя потребление электроэнергии увеличивается. Все проблемные случаи объединяет то, что в ПК установлена видеокарта AMD, с видеоускорителями от NVIDIA такого не возникает.Примечательно, что после обновления игры стали тормозить даже на специализированных игровых консолях, вроде ASUS ROG Ally, которая построена на базе чипов AMD. Геймеры подсчитали, что среднее значение кадров в секунду на ней упало с 50-60 до 15, а тактовая частота графического ядра ограничивается 800 МГц и не достигает максимума.

Проблема кроется в патче KB5035853. Вероятно, в скором времени она будет устранена и Microsoft выпустит исправленную версию этого патча, а до этого момента обладателям компьютеров, которые играют в старые игры, рекомендуется воздержаться от его установки или удалить его, если он уже был установлен.