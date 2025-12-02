Свежий апдейт Windows 11 снова портит настроение пользователям

Новое опциональное обновление Windows 11 под техническим номером KB5070311 принесло долгожданные улучшения интерфейса, но вместе с ними — заметные ошибки, главной из которых стала проблема с «Проводником».
Обновление расширило поддержку тёмной темы для диалоговых окон, а также улучшило визуальный вид окон копирования и перемещения файлов. Важным изменением стал упрощённый доступ к Copilot: теперь при наведении на значок приложения в панели задач появляется опция «Поделиться с Copilot», которая запускает функцию Copilot Vision. Одновременно с этим обновление вызвало новые проблемы. Самая заметная из них — сбой в работе «Проводника» при использовании тёмной темы. При открытии вкладок, переходе из раздела «Главная» или «Галерея» и при запросе деталей во время копирования файлов окно «Проводника» на мгновение заливается белым фоном, что выглядит неприятно и наводит на мысли, что с компьютером что-то не так.
Компания Microsoft признала наличие этого бага и заявила, что работает над его исправлением. Она также изучает сообщения пользователей о снижении общей производительности «Проводника».
Патч KB5070311 пока является необязательным и устанавливается вручную через «Центр обновлений Windows». Все его функции и исправления войдут в состав обязательного декабрьского обновления безопасности. Из-за праздничного сезона отдельного опционального апдейта в декабре выпущено не будет, обычный цикл обновлений возобновится в январе.