В 2021 году компания Adobe полностью прекратила поддержку технологии Flash, признав её устаревшей и небезопасной. Разработчики браузеров, операционных систем и другого ПО, а также администраторы сайтов постепенно избавляются от этой технологии и убирают её поддержку из своих продуктов.
Технология Flash уже отключена в Chrome и большинстве других браузеров, а один из свежих патчей для Windows 10 автоматически и навсегда убирает её из этой операционной системы. После установки этого патча в Windows 10 становится невозможно запускать ролики и баннеры, созданные с применением Flash.
Патч, удаляющий Adobe Flash Player из Windows 10, носит технический номер KB4577586 и доступен через «Центр обновления Windows», на сайте Microsoft и в других каналах, через которые компания распространяет такие обновления.
Ранее этот патч был «добровольным», то есть пользователь при желании мог скачать его и убрать Flash со своего компьютера в целях безопасности. Теперь обновление скачивается и устанавливается без участия пользователя и вопреки его воле, как обычно бывает с патчами, которые устраняют серьёзные уязвимости. В некотором смысле Flash и есть одна большая уязвимость, поскольку в этой технологии ежегодно находили сотни «дыр», через которые хакеры могли атаковать компьютеры.
Adobe постепенно избавлялась от Flash с 2015 года. Главным препятствием в этом было то, что данная технология широко применялась на различных сайтах (например, раньше на её основе работал YouTube и многие онлайн-игры, в том числе из «ВКонтакте»). Разработчики отказались от Flash в пользу более безопасных и менее ресерсоёмких веб-технологий, например HTML5.
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