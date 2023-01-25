Свежую macOS Ventura теперь можно установить на старые Mac и MacBook

Международная команда разработчиков объявила о релизе утилиты, позволяющей установить самую свежую macOS Ventura на множество старых моделей Mac и MacBook. Об этом сообщает 9to5Mac.
Инструмент OpenCore Legacy Patcher (OCLP) размещен на GitHub и ранее уже позволял устанавливать macOS Big Sur и macOS Monterey на Mac, которые не поддерживали эти версии. Он основан на загрузчике OpenCore, который используется для Hackintosh (установки macOS на компьютеры, отличные от Mac). Теперь утилита обновилась и получила совместимость с macOS 13 Ventura.
Согласно источнику, разработчики OCLP продемонстрировали несколько старых Mac, которые работают под управлением macOS Ventura с помощью их инструмента. При этом они делятся, что адаптировать утилиту под новую «макось» оказалось очень непросто, поскольку Apple удалила из оригинальной системы драйверы для старых процессоров Intel.
Вот полный список старых Mac, которые можно обновить до macOS Ventura с помощью OCLP:
- MacBook 2008-2016
- MacBook Air 2009-2017
- MacBook Pro 2008-2016
- Mac mini 2009-2017
- iMaс 2007-2017
- Mac Pro 2008-2013.
Разработчики оговариваются, что некоторые функции и компоненты системы могут работать нестабильно, ведь старые компьютеры Mac не поддерживаются Apple официально и зачастую обладают довольно слабым «железом». Однако утилита поможет пользователям, которые не требуют от своего «старичка» слишком многого, но при этом не могут установить необходимый им софт из-за устаревшей macOS.