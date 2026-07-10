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Свобода от App Store? Что нужно знать о приложении Sideloadly для iPhone и iPad

Олег


Ограничения экосистемы Apple всегда заставляли пользователей искать обходные пути для установки нужного софта. А нынешние российские реалии прямо-таки вынуждают искать альтернативные пути установки приложений. 

Одним из популярных и известных инструментов для обхода ограничений App Store на сегодняшний день является утилита Sideloadly. Эта бесплатная компьютерная программа доступна для Windows и macOS и позволяет устанавливать софт в обход официальных магазинов.


Содержание:


Что такое Sideloadly

Проект впервые появился в конце 2020 и позиционирует себя как простая и стабильная альтернатива Cydia Impactor и AltStore. Основная задача Sideloadly заключается в том, чтобы взять любой установочный файл в формате .IPA с компьютера, подписать его личной учетной записью Apple ID и загрузить на устройство. Сертификат бесплатный и генерируется автоматически на основе вашего аккаунта Apple. Поддерживаются iPhone, iPad, Apple TV и Silicon Mac, а Jailbreak при этом не нужен — утилита использует официальный механизм Apple, созданный для тестирования приложений разработчиками.

За разработку и поддержку утилиты отвечает зарубежное сообщество iOSGods, они в целом известны модификацией мобильных игр и приложений. Что касается безопасности, то за годы использования Sideloadly признана чистой от вирусов и безопасной в сообществе владельцев Apple-устройств — массовых утечек данных за ней не замечено. 

Однако для работы программа требует ввести ваш Apple ID и пароль, чтобы отправить запрос на серверы Apple для подписи. Чтобы перестраховаться и быть спокойным за аккаунт, можно использовать двухфакторную аутентификацию или вообще создать для этих целей отдельную учетку.

Кому может понадобиться Sideloadly



Программа создавалась для пользователей, которым тесно в ограничениях стандартной iOS. Она может пригодиться: 

  • Тем, кто хочет использовать удаленные или недоступные в App Store приложения. Это могут быть жители РФ, где из App Store пропали десятки приложений, а также любители софта, который Apple принципиально не пускает в магазин: торрент-клиентов, эмуляторов игровых консолей, медиацентров или сервисов для бесплатного просмотра кино.
  • Любителям модификаций и взломанных игр. Например, для установки неофициальных клиентов соцсетей, стримингов с вырезанной рекламой и расширенными функциями, вроде бесплатного YouTube Premium; игры с читами, бесконечными деньгами или удаленные из App Store проекты. 

Тут нужна важная оговорка. Российские банки и компании, приложения которых были удалены из App Store, не предоставляют IPA-файлы для самостоятельной установки. Обычно они предлагают собственные методы, например, установка со смартфона курьера или с ПК в отделении банка, а также периодические кратковременные релизы замаскированных приложений в App Store. 

Обычно IPA для установки используется «чистый», то есть не привязанный к какому-либо Apple ID. Такие файлы можно добыть на специализированных сайтах, «стягивающих» чистые IPA с серверов Apple напрямую. Более подробно о процессе мы расскажем в полном гайде по использованию Sideloadly и подобных ему инструментов — сохраните iGuides в закладки и подпишитесь на наши соцсети, чтобы не пропустить. 

Минусы Sideloadly



Несмотря на свое удобство, Sideloadly не является в полном смысле взломом системы. Приложени работает в рамках ограничений, установленных Apple для бесплатных аккаунтов разработчиков. Вот основные: 

  • «Правило 7 дней». Именно столько живут цифровые сертификаты приложений. Через неделю установленная через Sideloadly программа или игра просто перестает запускаться, и ее приходится переподписывать заново. Это частично решается функцией автоматического обновления по Wi-Fi, но для этого ваш компьютер должен быть постоянно включен и находиться в одной сети с iPhone.
  • Лимит на количество приложений, которые вы можете установить одновременно со своим сертификатом — не более трех. Чтобы поставить четвертый IPA, придется удалить один из трех установленных. 
  • Привязка к компьютеру. Без ПК нельзя почти ничего: ни просто скачать IPA-файл из интернета прямо на iPhone и тут же его запустить, ни переустановить или переподписать приложение по лимитам. ПК всегда должен выступать в роли посредника-подписчика.
  • Пуши. У установленных через Sideloadly программ (особенно у банков и мессенджеров) часто не работают нативные пуш-уведомления из-за особенностей подмены Bundle ID.


В чем риски использования Sideloadly



Основные риски использования утилиты — технические сбои и прямые угрозы кибербезопасности. Важно понимать, что сама программа Sideloadly безопасна, но IPA-файлы вы скачиваете из интернета на свой страх и риск. Взломанная игра или модифицированный банковский клиент с неофициального сайта могут содержать встроенные трояны, клавиатурные шпионы или скрипты для кражи криптовалюты, паролей и личных данных.

А еще ввод личного Apple ID в стороннем софте всегда теоретически является рискованным шагом. Например, на случай, если серверы авторизации Sideloadly когда-нибудь взломают, либо сменится собственник и введет свою политику приватности. К слову, существуют риски и со стороны самой Apple: компания имеет право блокировать аккаунты, которые используются для противоправных действий или чего-то, что противоречит ее политике. И изредка делает это. Так что отдельный аккаунт для Sideloadly — это самый лучший вариант действий. 

Выводы

Sideloadly — это довольно простой и эффективный инструмент для установки стороннего софта на iPhone без джейлбрейка и других вмешательств в недра iOS. Он в некоторой степени расширяет возможности пользователя и развязывает ему руки, при этом не превращая iPhone в Android-смартфон. С другой стороны, есть неудобства и риски: установленные приложения регулярно требуют внимания, а при определенном уровне беспечности можно даже заработать проблемы. Да и вообще, использовать Sideloadly стоит максимально осознанно: заведите для утилиты технический второй Apple ID, а сами IPA-файлы скачивайте исключительно из проверенных и крупных сообществ с хорошей репутацией. 
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