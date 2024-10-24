«Свободный и независимый» Linux забанил российских разработчиков из-за санкций

Олег

Linux


Создатель операционной системы Linux прокомментировал введение санкций против российских разработчиков. Свободный проект оказался не таким уж независимым.

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В сети пожаловались разработчики для Linux из России — компания просто отстранила их от работы. Поначалу казалось, что это сбой или ошибка, однако позже Линус Торвальдс выпустил свой комментарий по этому поводу:

«Ок, много российских троллей активизировалось. Совершенно ясно, почему было внесено это изменение, его никто не собирается отменять, и использование множества случайных анонимных аккаунтов, чтобы попытаться создать „народную поддержку“ с помощью российских тролль-ферм, ничего не изменит. <...> Если вы ещё не слышали о санкциях против России, вам стоит как-нибудь почитать новости». 

Все девелоперы работали в доменной зоне .ru. В их числе сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора». Один из команды, Александ Шиян, высказался по поводу открытости лицензии и всей платформы — он сказал, что если так будет продолжаться, то «все слова об открытых лицензиях были пустым звуком». 

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Комментарии

tellurian
+1967
tellurian
Это говорит о том, что линукс не такой уж и свободный, как думали ранее.
55 минут назад
#
kardigan
+3747
kardigan tellurian
Это говорит, что свободы этой так называемой никогда нигде и не было. Просто ссаньё в уши
18 минут назад
#
+174
horizon
К сожалению да, сегодня об этом высказались все может....
18 минут назад
#
Pavel Nikiforov
+725
Pavel Nikiforov
Все равны, но кто-то равнее.... как всегда.Вся эта игра в одни ворота просто приведет к тому, что большинство выйдет из правового поля, навязанного штатами, раз оно распространяется только на их интересы и никак не защищает других.
13 минут назад
#

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