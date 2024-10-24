«Свободный и независимый» Linux забанил российских разработчиков из-за санкций



Создатель операционной системы Linux прокомментировал введение санкций против российских разработчиков. Свободный проект оказался не таким уж независимым.







В сети пожаловались разработчики для Linux из России — компания просто отстранила их от работы. Поначалу казалось, что это сбой или ошибка, однако позже Линус Торвальдс выпустил свой комментарий по этому поводу:





«Ок, много российских троллей активизировалось. Совершенно ясно, почему было внесено это изменение, его никто не собирается отменять, и использование множества случайных анонимных аккаунтов, чтобы попытаться создать „народную поддержку“ с помощью российских тролль-ферм, ничего не изменит. <...> Если вы ещё не слышали о санкциях против России, вам стоит как-нибудь почитать новости».



Все девелоперы работали в доменной зоне .ru. В их числе сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора». Один из команды, Александ Шиян, высказался по поводу открытости лицензии и всей платформы — он сказал, что если так будет продолжаться, то «все слова об открытых лицензиях были пустым звуком».