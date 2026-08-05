Свободный интернет в РФ почти полностью вытеснен белым списком сайтов
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Как пишет «Коммерсантъ», основываясь на данных от разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo, в первом полугодии 2026 года свыше 60% всех мобильных интернет-сессий в России проходили с ограничениями. Пользователи не могли заходить на нужные им сайты, если те не входили в так называемые «белые списки» Минцифры, где на начало августа 2026 года насчитывалось лишь несколько сотен ресурсов — при том, что в интернете их более 1,3 млрд. Аналитики фиксируют прямую связь между интенсивностью ограничений и активностью абонентов: россияне всё чаще задумываются о смене оператора, а телеком-компании вынуждены перестраивать тарифные линейки.
В июле 2026 года в Центральном федеральном округе в среднем только 30,5% сессий в мобильных сетях проходили без ограничений. В Москве и Московской области этот показатель составил около 49% (51% сессий — по «белым спискам»), в Санкт-Петербурге — 43,9%, а в Ленинградской области — 58,9%. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в приграничных регионах — Брянской, Курской и Белгородской областях, где по состоянию на 31 июля только 12% сессий проходили без ограничений. В этих регионах почти 90% подключений к интернету осуществлялись исключительно через «белые списки». В то же время в Еврейской автономной области (75,7%), Республике Тыва (72,3%) и Магаданской области (69%) доля сессий без ограничений оказалась наиболее высокой.
«Белый список» — это перечень ресурсов и IP-адресов, которые продолжают работать при отключениях мобильного интернета. В него входят «Госуслуги», сайты госорганов, соцсети и мессенджеры VK, сервисы «Яндекса», маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Avito), банки, операторы связи, а также ряд медиа и сервисов доставки. Этот перечень формирует Минцифры, для включения в него сервис должен соответствовать ряду требований, включая расположение серверов в России и невозможность скрывать IP-адрес. В нём всё ещё отсутствуют некоторые крупные сервисы, например «Сбербанк», что создаёт неудобства для пользователей.
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