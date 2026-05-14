iPhone 17 Pro победил всех в тесте на скорость зарядки

Редакция CNET провела большое тестирование 33 смартфонов, чтобы выяснить, какие модели заряжаются быстрее всех. Проверяли как проводную, так и беспроводную зарядку, а главным победителем неожиданно стали Apple iPhone 17 Pro, но только в одной категории.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Для тестов смартфоны разряжали почти до нуля, а затем подключали к зарядке ровно на 30 минут. В случае проводной зарядки использовались адаптеры с поддержкой максимальной мощности устройства, а для беспроводной — зарядки стандартов Qi, Qi2 и Qi2.2. После этого журналисты сравнивали, сколько процентов батареи набирал каждый смартфон.Главным победителем по суммарной скорости зарядки стал Apple iPhone 17 Pro. Смартфон получил проводную зарядку до 40 Вт и поддержку беспроводного стандарта Qi2.2 мощностью до 25 Вт. За полчаса устройство заряжалось быстрее большинства Android-флагманов. Во многом это связано с относительно компактным аккумулятором на 4252 мАч и высокой энергоэффективностью чипа Apple.А вот абсолютным лидером по проводной зарядке оказался Samsung Galaxy S26 Ultra. Новый флагман бренда поддерживает зарядку до 60 Вт по проводу и за 30 минут восполняет 76% аккумулятора. Следом идут iPhone 17 Pro с результатом 74%, OnePlus 15 с 72% и несколько других моделей, включая Motorola и iPhone 17 Pro Max.В беспроводной зарядке первое место снова досталось Apple iPhone 17 Pro. Благодаря MagSafe и Qi2.2 смартфон заряжался до 55% всего за 30 минут. На втором месте оказался Apple iPhone 17 Pro Max с результатом 53%, а замкнул тройку обычный Apple iPhone 17.Отдельно журналисты отметили развитие кремний-углеродных аккумуляторов. Именно такие батареи сейчас позволяют китайским смартфонам получать зарядку на 80-100 Вт без сильного перегрева и увеличения толщины корпуса. Например, OnePlus 15 получил аккумулятор на 7300 мАч и при этом за полчаса заряжался на 72%. Аналогичные технологии уже используют RedMagic, Poco и некоторые модели Motorola.Также в тестах участвовали устройства, недоступные официально в США. Например, HONOR Magic 8 Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и за 30 минут заряжается до 61%. Правда, у таких смартфонов есть проблема — фирменные зарядки зачастую сложно купить отдельно.По итогам тестов журналисты пришли к выводу, что именно Apple сейчас предлагает самые стабильные и предсказуемые скорости зарядки среди всех брендов. А Samsung впервые за долгое время смогла серьезно ускорить проводную зарядку своих Ultra-флагманов, догнав китайские модели.