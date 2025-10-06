Связь есть, интернета нет: что происходит с зарубежными SIM-картами в России



В России

В России перестал работать мобильный интернет на зарубежных SIM-картах. Массовые жалобы от пользователей начали поступать в ночь на 6 октября — проблема затронула операторов из разных стран, включая государства СНГ.

При этом голосовая связь и SMS продолжают работать в обычном режиме. Телеком-сервис UNISIM официально подтвердил наличие проблем с мобильным интернетом на иностранных SIM-картах. Предполагается, что они могут использоваться в боевых беспилотниках, и эта мера призвана превентивно устранить угрозу.

Ограничения могут быть связаны с введением так называемого «периода охлаждения» — паузой в 24 часа после регистрации зарубежной SIM-карты в сети (первые сутки подключение к интернету блокируется). На текущий момент Минцифры и операторы связи не прокомментировали ситуацию.