Связь есть, интернета нет: что происходит с зарубежными SIM-картами в России

Фото freepik
В России перестал работать мобильный интернет на зарубежных SIM-картах. Массовые жалобы от пользователей начали поступать в ночь на 6 октября — проблема затронула операторов из разных стран, включая государства СНГ.
При этом голосовая связь и SMS продолжают работать в обычном режиме. Телеком-сервис UNISIM официально подтвердил наличие проблем с мобильным интернетом на иностранных SIM-картах. Предполагается, что они могут использоваться в боевых беспилотниках, и эта мера призвана превентивно устранить угрозу.