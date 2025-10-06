Связь есть, интернета нет: что происходит с зарубежными SIM-картами в России

Александр

Фото freepik

В России перестал работать мобильный интернет на зарубежных SIM-картах. Массовые жалобы от пользователей начали поступать в ночь на 6 октября — проблема затронула операторов из разных стран, включая государства СНГ.

При этом голосовая связь и SMS продолжают работать в обычном режиме. Телеком-сервис UNISIM официально подтвердил наличие проблем с мобильным интернетом на иностранных SIM-картах. Предполагается, что они могут использоваться в боевых беспилотниках, и эта мера призвана превентивно устранить угрозу.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ограничения могут быть связаны с введением так называемого «периода охлаждения» — паузой в 24 часа после регистрации зарубежной SIM-карты в сети (первые сутки подключение к интернету блокируется). На текущий момент Минцифры и операторы связи не прокомментировали ситуацию.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыт «белый список» сайтов и приложений, которые будут работать при отключении интернета
Российские власти придумали, как пользоваться интернетом, когда его отключают
В России придумали, как сделать интернет безопасным

Рекомендации

Рекомендации

Telegram включил суперполезную опцию бесплатным пользователям
Xiaomi начала обновлять 28 смартфонов на HyperOS 2.2, вот полный список
Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии