





Оператор сотовой связи Tele2 расширил партнёрскую сеть дистрибуции eSIM — электронных SIM-карт, которые можно использовать на смартфонах, поддерживающих эту технологию.Ранее eSIM можно было подключить только в части салонов Tele2 и в магазинах re:Store, а теперь к дистрибуции такого способа подключения присоединилась торговая сеть «Связной».Теперь виртуальные карты eSIM можно приобрести в 60 магазинах «Связного» и принадлежащей ему сети Cstore в Москве и Санкт-Петербурге, а также в 30 салонах Tele2 и 60 магазинах re:Store в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Иркутске.Для оформления договора об оказании услуг требуется паспорт, хотя абонент может сохранить за собой существующий номер. Стоимость тарифа с новым номером не отличается от стандартных расценок Tele2.Очный формат выдачи eSIM позволяет соблюсти требования ФЗ «О связи». Для активации eSIM требуется отсканировать на смартфоне QR-код, который выдаётся после заключения договора.Перейти на использование eSIM в России в настоящее время предлагают два оператора связи — Tele2 и «Тинькофф мобайл». Другие операторы тоже заинтересованы в развитии этой технологии, но ждут, когда вопросы по её использованию будут урегулированы на законодательном уровне. В настоящее время выдача eSIM может трактоваться как клонирование SIM-карты, а ответственность за это предусмотрена в КоАП.