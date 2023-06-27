«Связной» обанкротился



Российский ритейлер «Связной» вступает в процедуру банкротства. Об этом сообщает Rozetked.



Согласно источнику, Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства в отношении сетевого ритейлера «Связной». По России работает около 250 розничных магазинов «Связного» по продаже электроники. Впервые о намерении обанкротиться сеть объявила 14 февраля 2023 года.



Согласно материалам дела, долги «Связного» превышают его активы и имущество в несколько раз. Сейчас заявление о банкротстве признано судом обоснованным, а заседание назначено на 5 декабря текущего года.



Пока неясно, что произойдет с магазинами «Связного», а также с гарантийными обязательствами перед покупателями. Известно лишь, что решение о ликвидации ОО «Сеть Связной» пока не принималось — возможно, владельцы еще питают надежду её возродить.