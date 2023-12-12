«Связной» обанкротился, его больше нет 😢

Александр


Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Сеть Связной», которое владеет сетью одноимённых магазинов. Организация подала иск о собственном банкротстве в марте 2023 года, обосновав его тем, что не сможет рассчитаться с кредитными обязательствами.

На сайте «Связного» указано, что компании принадлежало более 2600 магазинов по всей России. Многие из них были закрыты за последние пару лет. Интернет-магазин всё ещё доступен на сайте svyaznoy.ru, но оформить покупки не получается — у всех товаров в корзине указано, что они закончились.

Суд оценил обязательства «Связного» перед кредиторами в 53,9 млрд рублей. Имущество организации будет реализовано, чтобы покрыть долги по судебным решениям (в том числе более 8 млрд рублей в пользу «Альфа Банка»). Выручка «Связного» в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, а убыток 48,5 млрд рублей. Один из арбитражных управляющих, Антон Сычёв, заявил, что по результатам аудита деятельности компании были обнаружены «признаки преднамеренного банкротства». Распродажа имущества и покрытие долгов должны завершиться к июню 2024 года.
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Комментарии

tellurian
+4719
tellurian
В целом странный магазин, за всё время сделал там 3-5 покупок, может больше. В основном когда были мега скидки и акции, в рассрочку купил у них часы Apple Watch 4, и по мелочи ещё. Так дорого у них.
2 часа назад в 16:51
#
+305
den3221 tellurian
Он прикольный был лет 10 назад! Брал там телевизор, стиралку, очиститель воздуха.
час назад в 18:33
#
+136
migachevm
вспоминаю как заходил к ним за их журнальчиками чтобы дома про топовые нокии почитать помечтать😌
2 часа назад в 17:05
#
YABLOKOFON
–10
YABLOKOFON
Туда им в принципе и дорога, это всё равно уже давно не тот ламповый связной с журналами из 2005х Последнее время достаточно паршивый магазин был судя по их последним выходкам с клиентами когда услуги впаривали ненужные по конским ценам например, с рассрочками мухлевали и т.д.
час назад в 18:44
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0
BIV
Покупал там свой первый iPhone . 5s😃
55 минут назад
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