«Связной» обанкротился, его больше нет 😢

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Сеть Связной», которое владеет сетью одноимённых магазинов. Организация подала иск о собственном банкротстве в марте 2023 года, обосновав его тем, что не сможет рассчитаться с кредитными обязательствами.
На сайте «Связного» указано, что компании принадлежало более 2600 магазинов по всей России. Многие из них были закрыты за последние пару лет. Интернет-магазин всё ещё доступен на сайте svyaznoy.ru, но оформить покупки не получается — у всех товаров в корзине указано, что они закончились.
Суд оценил обязательства «Связного» перед кредиторами в 53,9 млрд рублей. Имущество организации будет реализовано, чтобы покрыть долги по судебным решениям (в том числе более 8 млрд рублей в пользу «Альфа Банка»). Выручка «Связного» в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, а убыток 48,5 млрд рублей. Один из арбитражных управляющих, Антон Сычёв, заявил, что по результатам аудита деятельности компании были обнаружены «признаки преднамеренного банкротства». Распродажа имущества и покрытие долгов должны завершиться к июню 2024 года.
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