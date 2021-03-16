После того как Clubhouse стал популярен, начали появляться другие соцсети со схожей концепцией, причём каждая из них хочет выделиться на фоне других и предложить что-то уникальное, что понравится пользователям.
Недавно была запущена соцсеть Swell. В ней всё общение происходит голосом (как и в Clubhouse), но не в реальном времени, а с помощью записей, которые остаются доступными после публикации.
В Swell можно размещать голосные записи продолжительностью до пяти минут, сопровождая их ссылками и картинками. Другие пользователи могут прослушать запись и оставить к ним свой комментарий, тоже голосом. Структура в Swell точно такая же, как у других соцсетей — доступны ветки комментариев, только их нужно не читать, а слушать. Помимо общедоступных публикаций реализованы личные сообщения и групповые чаты, причём общение в них тоже происходит исключительно отправкой «голосовух».
Все записи голосовых сообщений остаются в Swell, их можно послушать в любой момент. По замыслу авторов соцсети, такой способ общения должен повысить качество бесед, ведь пользователям придётся думать над тем, что они говорят. В отличие от Clubhouse, Swell не предлагает общения в реальном времени, то есть такой диалог, когда за фразой одного человека моментально следует высказывание другого, здесь невозможен. Приложение Swell доступно на Android и iOS.
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