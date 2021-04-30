Беспроводные наушники в последние годы стали очень популярны, и не без помощи Apple. Однако решения последней поддерживают только два кодека — это стандартный SBC, который должны поддерживать все Bluetooth-наушники, и психоакустический AAC, который обеспечивает временами ощутимо лучшее качество звучания.
При этом остальные кодеки, такие как AptX или LDAC, для AirPods недоступны. Разумеется, на iPhone, iPad или Mac проблем это не вызывает: все эти устройства умеют работать с AAC. А вот на Windows 10 на данный момент доступны по умолчанию только кодеки SBC и AptX, более того, даже через сторонние USB-адаптеры получить AAC практически нереально, так как он достаточно сложен в вычислительном плане.
Однако теперь все изменится: в своем блоге Microsoft сообщила, что следующий крупный апдейт Windows 10, запланированный на конец осени, принесет в систему поддержку кодека AAC. Как пишет компания, «наслаждайтесь превосходным качеством потоковой передачи звука без проводов на наушниках и динамиках Bluetooth с кодеком AAC. Сокращенно от Advanced Audio Codec, AAC — это кодек с потерями, который обеспечивает высококачественную потоковую передачу звука при небольшом размере файлов, что отлично подходит для прослушивания музыки в Интернете».
Кроме этого, осенний апдейт упростит выбор наушников, динамиков и наушников Bluetooth на панели Windows. Как описывает компания, «больше не нужно переключать конечные аудиоустройства, чтобы микрофон Bluetooth-гарнитуры работал должным образом. Теперь мы предоставляем только одну конечную точку аудио в пользовательском интерфейсе и автоматически переключимся на правильную для вас, чтобы обеспечить беспроблемный опыт. Слушаете Spotify, а затем вам нужно подключиться к вызову Teams? Переключение наушников в режим гарнитуры произойдет автоматически».
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