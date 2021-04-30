





Беспроводные наушники в последние годы стали очень популярны, и не без помощи Apple. Однако решения последней поддерживают только два кодека — это стандартный SBC, который должны поддерживать все Bluetooth-наушники, и психоакустический AAC, который обеспечивает временами ощутимо лучшее качество звучания.При этом остальные кодеки, такие как AptX или LDAC, для AirPods недоступны. Разумеется, на iPhone, iPad или Mac проблем это не вызывает: все эти устройства умеют работать с AAC. А вот на Windows 10 на данный момент доступны по умолчанию только кодеки SBC и AptX, более того, даже через сторонние USB-адаптеры получить AAC практически нереально, так как он достаточно сложен в вычислительном плане.Однако теперь все изменится: в своем блоге Microsoft сообщила, что следующий крупный апдейт Windows 10, запланированный на конец осени, принесет в систему поддержку кодека AAC. Как пишет компания, «наслаждайтесь превосходным качеством потоковой передачи звука без проводов на наушниках и динамиках Bluetooth с кодеком AAC. Сокращенно от Advanced Audio Codec, AAC — это кодек с потерями, который обеспечивает высококачественную потоковую передачу звука при небольшом размере файлов, что отлично подходит для прослушивания музыки в Интернете».Кроме этого, осенний апдейт упростит выбор наушников, динамиков и наушников Bluetooth на панели Windows. Как описывает компания, «больше не нужно переключать конечные аудиоустройства, чтобы микрофон Bluetooth-гарнитуры работал должным образом. Теперь мы предоставляем только одну конечную точку аудио в пользовательском интерфейсе и автоматически переключимся на правильную для вас, чтобы обеспечить беспроблемный опыт. Слушаете Spotify, а затем вам нужно подключиться к вызову Teams? Переключение наушников в режим гарнитуры произойдет автоматически».