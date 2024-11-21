T2 и МТС запустили тарифы с безлимитным интернетом за копейки

У T2 (экс-Tele2) появился новый тариф — «Хватит». Пакетное наполнение тарифы довольно щедрое, а цена относительно низкая. Главная особенность — безлимитный интернет (правда, всё же с определёнными ограничениями).
Абонентская плата за «Хватит» составляет 350 рублей в месяц. В этот тариф включены 200 минут, 35 ГБ интернет-трафика с возможностью получения ещё 50 ГБ при подключении подписки MiXX (первые 3 месяца она предоставляется бесплатно, в дальнейшем стоит от 300 рублей в месяц). Звонки на номера T2 по России безлимитные, минуты расходуются на звонки абонентам других сотовых операторов. Оставшиеся минуты и гигабайты переходят на следующий месяц, а если оплачивать связь вовремя, каждый третий месяц трафик будет удваиваться. Интернет становится безлимитным в выходные дни — субботы, воскресения и дни официальных праздников.
В МТС ответили на это привлекательное предложение T2 — обновив условия существующего тарифа с названием «Тариф 24». Он предлагает те же 35 ГБ интернета и 200 минут разговоров, но ещё в него включено 200 SMS. Для новых клиентов абонентская плата снижена с 850 до 390 рублей в месяц, она зафиксирована на год, и в течение этого времени интернет-трафик становится безлимитным, причём не только на выходные и праздники, а в любой день. МТС указывает, что при высоком потреблении трафика скорость интернет-соединения может быть уменьшена до следующего отчётного периода. Пользователи этого тарифа также получают бесплатную подписку на музыкальный сервис «МТС Музыка».