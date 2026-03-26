T2 отменил плату за международный роуминг

Оператор связи T2 (ранее Tele2) отменил отдельную тарификацию за международный роуминг для голосовых звонков в более чем 50 странах мира. Теперь абоненты могут использовать минуты из пакета тарифов для звонков на любые российские номера, находясь за границей. Новые условия распространяются на популярные пакетные тарифы и активируются автоматически, без необходимости подключения дополнительных опций.

Услуга доступна абонентам тарифов «Везде онлайн», «Мой онлайн+», Premium, «Премиум», Black, «Мой бизнес L», «Мой бизнес Премиум», а также партнёрских тарифов Tecno и «Я онлайн». При этом звонки на номера других стран по-прежнему будут тарифицироваться по стандартным условиям международного роуминга T2. В T2 пояснили, что новые условия стали возможны благодаря оптимизации договоров о международном роуминге и об интерконнекте (взаиморасчётах между операторами) — компании удалось сократить разницу в расчётах с зарубежными партнёрами.Предложение действует в 52 странах, включая Абхазию, Армению, Беларусь, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Испанию, Казахстан, Китай, Киргизию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Францию, Черногорию и другие. Полный список стран опубликован на сайте оператора. Условия распространяются на звонки на любые российские номера, независимо от того, являются ли они номерами T2 или других операторов. Звонки на местные и международные номера за пределами России тарифицируются отдельно.