«Т-Банк» лишил клиентов удобной возможности

Александр
«Т-Банк» начал обнулять лимит овердрафта у обладателей дебетовых карт. Фактически это означает, что овердрафтом больше не получится воспользоваться.

Оведрафт это услуга, которая позволяла бессрочно уходить в минус, в том числе бесплатно, если сумма долга небольшая. Им можно было пользоваться бесплатно при сумме долга до 3 тысяч рублей, а если он больше, то с комиссией от 19 до 59 рублей в день в зависимости от суммы долга. Таким образом, дебетовая карта превращалась в подобие кредитной, причём овердрафт подключался не автоматически, а только по просьбе клиента. Погашать этот долг было необязательно, он просто уводил баланс на карте в минус. 



«Т-Банк» оповещает об обнулении лимита овердрафта в чате с поддержкой. При этом клиентам предлагается подключить «Кубышку» — это аналог овердрафт, но с ограниченным сроком задолженности и без возможности уходить в минус по дебетовой карте. Обладателям подписки Premium бесплатно предоставляется 14-дневный период долга, всем другим 7 дней. Если не вернуть деньги вовремя, каждый день на сумму долга будет начисляться комиссия. Лимит «Кубышки» рассчитывается для каждого индивидуально и со временем может быть повышен или понижен в зависимости от кредитной истории. Проверить её доступность можно на экране дебетового счёта.

Клиентам, у которых сейчас есть долг по овердрафту, не обязательно погашать его, но как только они это сделают, овердрафт автоматически отключится.

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Комментарии

migachevm
+178
migachevm
кубышка гораздо выгоднее старого овердрафта. статья ни о чем
2 часа назад в 17:18
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Александр Кузнецов
+965
Александр Кузнецов migachevm
Только у кого-то были сразу и овердрафт, и кубышка, а у других сейчас ни одного, ни другого(((((
час назад в 18:26
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Александр Кузнецов
+965
Александр Кузнецов Paspartu
Можно же было наоборот на этом зарабатывать — выводить на накопительный счёт и получать проценты на банковские деньги
час назад в 18:32
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