«Т-Банк» лишит клиентов привычного кэшбэка

«Т-Банк» принял новую редакцию правил по предоставлению кэшбэка при оплате кредитными картами. В них был добавлен пункт, предусматривающий отмену кэшбэка в определённых случаях.
6.3. Банк вправе не предоставлять Клиенту Бонусы, предусмотренные в рамках Программ лояльности Банка и/или отключить возможность компенсации покупок Бонусами в рамках Программ лояльности Банка в случаях, когда Клиент течение 4 (четырех) календарных месяцев, совершая операции по Кредитной карте, пользуется исключительно беспроцентным периодом.
Тем самым банк прописал в правилах, что клиенту может быть отключен кэшбэк, если он более 4 месяцев подряд вовремя гасит задолженность по кредитке, не выходит из грейс-периода и, благодаря этому, не платит проценты за пользование деньгами банка (а они обычно в несколько раз выше, чем по обычным кредитам).
Один из недовольных клиентов счёл, что новые условия нарушают его права. Он обратился в банк и получил ответ, из которого следует, что изменения не противоречат законодательству, поскольку кэшбэк начисляется на безвозмездной основе, а не за приобретение у банка каких-либо товаров или услуг. Стоит отметить, что банк лишь предоставил себе право не начислять кэшбэк, а не указал, что кэшбэк точно не будет начисляться, если не платить кредитные проценты.
Обычно «Т-Банк» начисляет на кредитных каартах 1% кэшбэка, но не рублями, а баллами, которыми можно в дальнейшем компенсировать сделанные ранее покупки в некоторых категориях (рестораны, мобильная связь, доставка еды, топливо, ж/д-билеты). Иногда действуют акции, в которых при покупке определённых товаров или в некоторых магазинах можно получить возврат вплоть до 100%.
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