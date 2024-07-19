Т-Банк массово сбоит
Артем Фунтиков —
По сообщениям клиентов, проблемы возникают как при запуске приложения, так и в процессе переводов денег: при попытке отправить средства появляется сообщение о «превышении ответа сервера» и предложение повторить попытку.
Информацию подтверждает онлайн-сервис «Детектор Сбоев». По данным графика проблемы начались c 12:00 по московскому времени и наблюдаются на момент написания материала.
Причины сбоев пока неизвестны.
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