Т-Банк массово сбоит

По сообщениям клиентов, проблемы возникают как при запуске приложения, так и в процессе переводов денег: при попытке отправить средства появляется сообщение о «превышении ответа сервера» и предложение повторить попытку.Информацию подтверждает онлайн-сервис «Детектор Сбоев». По данным графика проблемы начались c 12:00 по московскому времени и наблюдаются на момент написания материала.Причины сбоев пока неизвестны.