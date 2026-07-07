Т-банк нашёл способ обеспечить водителей бензином без очередей
Фото: Т-банк
Т-Банк решил потеснить разработчиков приложений и ботов с информацией о наличии бензина на заправках и представил собственный экосистемный сервис. Он запустил интерактивную карту автозаправочных станций, которая в режиме реального времени показывает наличие топлива. Проект охватывает более 20 тысяч АЗС по всей стране, информация на которых обновляется автоматически. Для каждой станции сервис отображает актуальный статус по самым востребованным маркам бензина — АИ-92 и АИ-95.
В основе работы платформы лежит анализ обезличенных транзакций по картам банка. Система фиксирует покупки на заправках, что позволяет мгновенно определять, работает ли конкретная точка в данный момент. На основе частоты платежей алгоритмы также строят прогноз о том, доступно ли горючее прямо сейчас, помогая водителям точнее планировать свой маршрут.
Увидеть карту можно на отдельном сайте, либо через поисковой запрос «бензин» в мобильном приложении. В собственном сервисе «Топливо» наличие бензина банк не показывает, поскольку он партнерский и не отображает все существующие АЗС.
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