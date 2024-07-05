«Т-банк» неприятно изменил условия по карте Black



Бывший банк «Тинькофф», который теперь называется «Т-банк», сообщил об обновленных условиях отправки уведомлений. Информация опубликована на сайте компании.



Согласно источнику, «Т-банк» решил сократить количество уведомлений об операциях, которые присылаются бесплатно. Так, клиенты банка больше не будут получать никакие оповещения о поступлении средств на карту — исключением будут пополнения счета через СБП, по ним вы получите push, если ваше приложение их поддерживает. СМС-оповещений не будет вовсе.







Чтобы продолжить получать уведомления обо всех видах пополнений счета и карты в виде СМС, придется подключить платную услугу. Для обычных клиентов она стоит 99 рублей в месяц, для абонентов «Т-мобайл» — 59 рублей в месяц, а для пользователей Pro и Premium услуга уже включена в цену подписки и отдельно не оплачивается.



Напомним, что ранее у нас вышло Чтобы продолжить получать уведомления обо всех видах пополнений счета и карты в виде СМС, придется подключить платную услугу. Для обычных клиентов она стоит 99 рублей в месяц, для абонентов «Т-мобайл» — 59 рублей в месяц, а для пользователей Pro и Premium услуга уже включена в цену подписки и отдельно не оплачивается.Напомним, что ранее у нас вышло большое сравнение дебетовых карт шести крупных российских банков.