«Т-банк» неприятно изменил условия по карте Black

Олег

Т-банк


Бывший банк «Тинькофф», который теперь называется «Т-банк», сообщил об обновленных условиях отправки уведомлений. Информация опубликована на сайте компании.

Согласно источнику, «Т-банк» решил сократить количество уведомлений об операциях, которые присылаются бесплатно. Так, клиенты банка больше не будут получать никакие оповещения о поступлении средств на карту — исключением будут пополнения счета через СБП, по ним вы получите push, если ваше приложение их поддерживает. СМС-оповещений не будет вовсе.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Чтобы продолжить получать уведомления обо всех видах пополнений счета и карты в виде СМС, придется подключить платную услугу. Для обычных клиентов она стоит 99 рублей в месяц, для абонентов «Т-мобайл» — 59 рублей в месяц, а для пользователей Pro и Premium услуга уже включена в цену подписки и отдельно не оплачивается.

Напомним, что ранее у нас вышло большое сравнение дебетовых карт шести крупных российских банков. 

-9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Т-банк
Cсылки по теме:
В России появится аналог «Системы быстрых платежей»
Банк «Тинькофф» сменил название — окончательно и бесповоротно
«Тинькофф» поменял условия начисления на остаток. Стало намного хуже

Рекомендации

Рекомендации

WhatsApp стал еще удобнее, благодаря скрытой функции
Samsung выпустила долгожданное обновление для Galaxy Watch
Из One UI 6.1 пропала любимая настройка владельцев смартфонов Samsung Galaxy
В «Яндекс Картах» появился совершенно новый режим работы

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+5867
Вася Вотафаков
Все хотят бабла… хоть немножечко 🤪
час назад в 12:19
#
YABLOKOFON
+216
YABLOKOFON
Ожидаемое ухудшение условий после ребрендинга
час назад в 12:19
#
kardigan
+3677
kardigan
Повышение ставки Центро банка. Ожидаемы уловки со стороны партнёров.
час назад в 13:01
#
ierom
+111
ierom
миром правят барыги...))
50 минут назад
#