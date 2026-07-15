Т-банк отключился по всей стране





Пользователи Т-банка жалуются на сбои — не получается открыть приложение и сайт, перевести деньги и обновить счет.



Сервис downdetector фиксирует сотни жалоб за последний час. Большинство из них — от жителей Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы, но есть и в других регионах. Пользователи пишут, что не могут войти ни на сайт, ни в мобильной приложение. При попытке зайти в него, на главной высвечивается предупреждение: «Часть сервисов может не работать — уже исправляем».



Т-банк пока не комментировал ситуацию.

