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Т-банк отключился по всей стране

Олег

Пользователи Т-банка жалуются на сбои — не получается открыть приложение и сайт, перевести деньги и обновить счет.

Сервис downdetector фиксирует сотни жалоб за последний час. Большинство из них — от жителей Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы, но есть и в других регионах. Пользователи пишут, что не могут войти ни на сайт, ни в мобильной приложение. При попытке зайти в него, на главной высвечивается предупреждение: «Часть сервисов может не работать — уже исправляем».

Т-банк пока не комментировал ситуацию.
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Комментарии (1)

+155
olegvl2
Да и хрен с ним…
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