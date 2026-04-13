«Т-Банк», «Сбербанк» и Wildberries одновременно упали

Александр
Днём 13 апреля пользователи по всей России столкнулись со сбоями в работе «Т-Банк», «Сбербанк» и Wildberries. Проблемы затронули как мобильные приложения, так и веб-версии сервисов, а в случае с банками ещё и банкоматы и терминалы оплаты. Больше всего обращений поступает из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Карелии.









Клиенты «Т-Банк» и «Сбербанка» сообщают о невозможности войти в личный кабинет через приложение и сайт. Также наблюдаются проблемы с оплатой покупок картами в магазинах и кафе, а банкоматы не принимают и не выдают наличные. Переводы средств между собственными счетами и другим людям в настоящее время могут быть недоступны. Многие клиенты также жалуются на то, что не могут снять деньги с пластиковых карт ни в банкоматах, ни в кассах отделений. Пользователи Wildberries не могут сделать заказ ни через приложение, ни через сайт, а забрать товары в ПВЗ не получается из-за невозможности показать QR-код. 
