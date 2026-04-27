Т-банк улучшил свою альтернативу Apple Pay и сделал ее почти идеальной

Т-банк усовершенствовал оплату по Bluetooth с iOS, но не везде. Об этом пишет ТАСС.
Согласно источнику, банк продолжает развивать технологию бесконтактной оплаты по Bluetooth на базе сервиса «Вжух». Теперь его клиенты-пользователи iPhone получили возможность платить в магазинах даже без активного интернет-соединения. Функция пока доступна только на биометрических терминалах «Сбера» (с камерой и сенсорным дисплеем), а к середине 2026 года также развернется на терминалах «Альфа-банка».
Поскольку российские банки используют общую технологию Bluetooth-оплаты «Волна», можно ожидать, что в обозримое время такая же возможность появится и у конкурентов Т-банка. Система активно развивается и до полноценной замены Apple Pay ей не хватает нативной интеграции в iOS и добавления карт разных банков в единый интерфейс.