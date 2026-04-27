Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Т-банк улучшил свою альтернативу Apple Pay и сделал ее почти идеальной

Олег


Т-банк усовершенствовал оплату по Bluetooth с iOS, но не везде. Об этом пишет ТАСС. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, банк продолжает развивать технологию бесконтактной оплаты по Bluetooth на базе сервиса «Вжух». Теперь его клиенты-пользователи iPhone получили возможность платить в магазинах даже без активного интернет-соединения. Функция пока доступна только на биометрических терминалах «Сбера» (с камерой и сенсорным дисплеем), а к середине 2026 года также развернется на терминалах «Альфа-банка». 

Поскольку российские банки используют общую технологию Bluetooth-оплаты «Волна», можно ожидать, что в обозримое время такая же возможность появится и у конкурентов Т-банка. Система активно развивается и до полноценной замены Apple Pay ей не хватает нативной интеграции в iOS и добавления карт разных банков в единый интерфейс.
4
Источник:
Т-банк
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

kardigan
+4429
Вот это «почти» всегда напрягало, ведь после него позже обычно следует «но не совсем»
Сегодня в 12:01
#
+1
darkBEAR
Хахаха,каких конкурентах?!!!

У него их нет! Это худший банк в кешбеке,худший в кредитках и кредитах из которые не вылезти,накопительный вообще никакой!!! Еще и кешбек переодически не начисляют, если его не отслеживать. И когда пишешь в поддержку тогда только начисляют. У этого банка априори могут быть конкуренты, это там где-то конец хвостика других банков наоборот.
Сегодня в 13:47
#

