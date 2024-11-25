Т-банк умер: деньги не перевести, штрафы и ЖКХ не оплатить

Олег



Российский системообразующий Т-банк столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жалуются, что часть функций мобильного приложения не работают.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По сообщениям в сети, приложение банка на iOS и Android открывается без проблем, однако некоторые функции и возможности не работают. Сам банк предупреждает, что переводы средств, а также разного рода онлайн-платежи могут не проходить. Судя по всему, оплата офлайн в магазинах должна функционировать штатно.

Причины сбоя и сроки устранения не уточняются. 

-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как сменить номер телефона, привязанный к Wildberries. Боюсь вас огорчить
Т-Банк запустил телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих
«OZON Банк» приготовил приятный сюрприз для пользователей Steam — пополнение без комиссии. Но есть одна хитрость

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также