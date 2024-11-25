Т-банк умер: деньги не перевести, штрафы и ЖКХ не оплатить





Российский системообразующий Т-банк столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жалуются, что часть функций мобильного приложения не работают. Российский системообразующий Т-банк столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жалуются, что часть функций мобильного приложения не работают. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По сообщениям в сети, приложение банка на iOS и Android открывается без проблем, однако некоторые функции и возможности не работают. Сам банк предупреждает, что переводы средств, а также разного рода онлайн-платежи могут не проходить. Судя по всему, оплата офлайн в магазинах должна функционировать штатно.Причины сбоя и сроки устранения не уточняются.