«Т-Банк» вернулся в App Store под именем Drive Transit. Забирайте, пока не удалили!

Александр


В магазине приложений App Store появилось обновлённое приложение «Т-Банка». Как это принято с 2022 года, оно вышло в замаскированном виде.

Приложение называется Drive Transit и имитирует иностранный трекер поездок на автомобилях. После скачивания вы увидите привычный интерфейс для входа в банковский аккаунт. Оригинальность утилиты подтверждают сотрудники службы поддержки банка в чате.

Поторопитесь со скачиванием! Обычно приложения банков, которые находятся под санкциями США и Евросоюза остаются доступными в App Store всего несколько часов.

Комментарии (3)

просто дед
Быстро его дропнули
14 апреля 2026 в 17:44
Serbli
Вот только в америкосовском AppStore он есть и сейчас.
14 апреля 2026 в 19:39
