«Т-Банк» вернулся в App Store под именем Drive Transit. Забирайте, пока не удалили!

В магазине приложений App Store появилось обновлённое приложение «Т-Банка». Как это принято с 2022 года, оно вышло в замаскированном виде.
Приложение называется Drive Transit и имитирует иностранный трекер поездок на автомобилях. После скачивания вы увидите привычный интерфейс для входа в банковский аккаунт. Оригинальность утилиты подтверждают сотрудники службы поддержки банка в чате.
Поторопитесь со скачиванием! Обычно приложения банков, которые находятся под санкциями США и Евросоюза остаются доступными в App Store всего несколько часов.